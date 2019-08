Des œuvres de légende et des légendes d’œuvres

Eh oui, nous abordons la 2° quinzaine du mois d’août et les grillades commencent à sentir le roussi de la rentrée, avec ou sans diesel, avec ou sans empreinte carbone, avec ou sans enthousiasme pour le boulot et la valeur travail que si elle était pas là , pourquoi on travaillerait ?



Alors, pour assurer une transition douce de l’été à la rentrée, du farniente au « faire » très à la mode politico culturelle bien pensante, Move On vous propose un jeu susceptible de réactiver ludiquement vos neurones.

Prenez une œuvre d’art célèbre et amusez-vous à lui trouver une légende décalée, humoristique ; partez d’une œuvre connue et resituez-la dans un contexte inventé, ajoutez lui ou bien ôtez-lui un élément…..

Voici quelques exemples :

La Joconde :

Mona Lisa _ Arrête, je te dis ! Sors de sous mes jupes. Léonard va râler, je ne peux plus me retenir et je dois pourtant garder la pose.

Léonard _ Vous pouvez vous lâcher, le tableau est terminé.



Le cri, de Munch

_ J’ai pas de réseau ! Y’a quelqu’un ?



La naissance de Venus, de Botticelli

_V’là la marée, elle est fraîche la marée !



L’homme qui marche, de Giacometti

A force de marcher allègrement, Giacometti a souvent été en avance sur son temps.

Son homme qui marche était initialement « L’homme qui marche en téléphonant ». Face à l’incompréhension de ses contemporains, l’artiste dut supprimer ce qui devint par la suite le téléphone portable qui apportait pourtant une réelle mobilité philosophique à son personnage.



Voilà. Amusez-vous à imaginer légendes et ajouts à des œuvres très connues.