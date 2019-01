Des fake news viennent de plus en plus encombrer le système digestif et informatif car on les gobe sans les avoir suffisamment mâchées, tournées et retournées en tous sens afin d’en éprouver la texture, la saveur et la provenance.



Des fake news qui saturent la comprenette, provoquent dans un premier temps des crispations spasmodiques du sens, un parasitage du système informativo-digestif et de celui de la pensée, puis se répandent en une gastro entérite provoquant une diarrhée avec irritations, voire inflammations tout au long du parcours jusqu’à la bouche d’évacuation, neurones, poste, écran, ordinateur ou autre…infectant tout l’environnement sous l’effet du bouche à oreille et provoquant ainsi des accès de surdité au bon sens et à l’intelligence, ce truc qui consiste à créer des liens, à relier, à lire le monde.



Des fake du news et de la nécessité du papier toilette…

(PS : des fake news qui, à l’occasion, Trump énormément).