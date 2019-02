« Courtes distances » de Joff Winterhart aux éditions Çà et Là

Est-il possible de dire que la première page de votre livre fait penser à l’entrée des enfers de Dante ?

C’est une question qui envoie du lourd !



Malgré le « Welcome », on a l’impression que c’est l’image d’un monde fermé, dont on ne peut pas sortir.

Effectivement, ce n’est pas très accueillant.



Comme l’univers que vous montrez ensuite.

Oui, vous analysez bien les choses.



Alors on arrête là l’interview ? Pas besoin de continuer. (rires).

Non, non, continuez, c’est bien !



Ce sont deux univers différents qui se rencontrent ?

Je ne parlerais pas d’univers, le terme est trop grandiloquent. Ce sont deux mondes. Des mondes minuscules (et Joff de dire en français « Petits mondes »).



Tout petits géographiquement, psychologiquement, intellectuellement.

C’est très vrai, ce sont des microcosmes.

Oui, et un microcosme est tout un monde.

C’est effectivement ce que je dis.



Comme c’est un monde qui fonctionne de répétition en répétition, on peut dire qu’il relève de la bêtise ?

C’est le quotidien monotone qui se répète. On pourrait dire que rien ne se passe, et encore et encore.



Il n’y a pas de sens.

Le boulot de Sam n’a pas de sens, mais j’espère que les échanges en ont.



Est-ce que Sam, dépressif et décalé par rapport aux autres, n’est pas le personnage le plus normal de l’histoire ? Il pose les bonnes questions.

Les lecteurs voient le monde à travers les yeux de Sam, ils peuvent s’identifier à lui dans un monde étrange, étranger qui se compose majoritairement d’hommes.



Le titre français est « Courtes distances ». Quelle votre distance aux personnages ?

Le titre suggère que les distances sont courtes mais d’autres éléments du récit montrent que le titre peut avoir d’autres sens.



Cette page qui montre des oiseaux en cage ne traduit-elle pas votre intention ? Vous racontez des hommes en cage.

Vous avez raison, il ne s’agit pas exactement d’oiseaux parce que c’est une métaphore. Sam le comprend alors que Keith ne comprend que le premier degré. Pour lui, il ne s’agit que d’oiseaux.



Alors une autre métaphore. Cette publicité que vous dessinez pour une voiture capable de provoquer un orgasme.

C’est une forme de jeu, un contraste, une opposition entre le monde où vivent mes personnages et cette publicité. Les publicités sont ridicules.



Vos personnages n’ont même plus de désir et on cherche à leur vendre un orgasme !

Ce n’est pas ce que je voulais exprimer mais votre remarque me plaît. C’est la même approche qu’avec la musique que j’écoute. Je me demande si mon interprétation correspond à l’intention de l’auteur, mais peu importe parce que la musique appartient à l’auditeur.