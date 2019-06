Concours wok et plancha chez Yoann Conte

Comme nous nous retrouvons chez Yoann Conte, que les chefs se racontent des histoires de chefs et que l’ambiance est conviviale, nous partageons quelques mots avec l’hôte de ce concours d’apprentis et de cuisiniers de moins de 30 ans dont les vainqueurs remporteront une semaine dans ce cadre si inspirant ou bien au Ritz de Paris, ou d’autres lots…



Yoann Conte, vous recevez cet événement qui permet à des apprentis de s’exprimer et on voit l’admiration que vous portez à Michel Rochedy. Il s’agit vraiment de transmission.

Il s’agit d’un concours qui permet de mettre en avant les jeunes. L’objectif des « Disciples d’Escoffier » est d’aider les jeunes, la cuisine, sa famille. L’édition de cette année s’étoffe puisqu’avec le concours centré sur les apprentis et la plancha, nous proposons une visibilité des producteurs, des artisans de qualité qui s’articule sur la rencontre des chefs d’hier et d’aujourd’hui.



Pour les producteurs, nous avons des Savoyards qui mettent en avant la fève de cacao, un producteur de mozzarella, un autre qui a des oliveraies à Kalamata mais vit en Savoie… Nous recherchons avant tout de bons produits et de véritables liens humains. La présence de Monsieur Rochedy tient lieu d’exemple à ce sujet.



Vous dites « Monsieur Rochedy », il me parlait de « Monsieur Pic… »

C’est une manière d’exprimer notre respect, nos valeurs, de revenir aux fondamentaux, à un équilibre de vie, à une traçabilité dans l’humain dont notre société s’écarte parfois trop.



Le fait d’appartenir à plusieurs associations permet de ne pas trop se regarder le nombril. Chez Les Disciples d’Escoffier il y a des chefs étoilés, d’autres non, c’est un moment de partage pendant lequel certains servent de modèles. On me dit « Ah, Monsieur Conte ! » et je dis « Ah, Monsieur Rochedy ! » Il est un modèle pour moi et il m’a permis d’être ce que je suis aujourd’hui. C’est un parrain qui m’a permis d’entrer dans le monde de la cuisine. C’est aussi un grand homme qui forme un couple modèle avec son épouse. Il figure chez moi sur ce que j’appelle « Le mur des légendes. »



Dans quelques jours, vous présentez le film Ratatouille au Festival International du Film d’Animation, avec Jean Sulpice et Laurent Petit, je crois. Le lien se fait naturellement avec ce que vous me dites-là.

Ratatouille, c’est le monde de la cuisine raconté de manière émouvante et sensible par des Américains. La cuisine, c’est avant tout de la sensibilité ; chacun le met en musique à sa façon pour transmettre des émotions. L’amitié y est essentielle et le besoin de regagner en humilité.