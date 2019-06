CleanTech 2° édition : c’est parti ce 19 juin 2019!

L’un des stands à ne pas rater est celui d’Espérance III , embarcation que l’on découvre aussi bien sur l’affiche de la CleanTech qu’ à l’exposition « Cap sur le Lac » que propose le Musée-Château d’Annecy.

Renaud Veyret nous en dit quelques mots.

Les subventions départementales et régionales obtenues récemment nous permettent de vraiment lancer le projet. On passe dans la phase concrète.



C’est une drôle d’idée de reconstruire un bateau disparu de depuis plusieurs dizaines d’années.

Depuis 90 ans. Pierre Lachenal avait l’idée en tête depuis un moment mais pensait que c’était un rêve irréalisable.Les premières discussions avec des mécènes ont montré que le projet pouvait les intéresser ; d’où la création d’une association avec eux, ce qui nous a permis de lancer les premières études, de trouver un architecte naval et de mettre tout le processus en route.



C’est une entreprise qui permet de s’inspirer du passé, de le revoir avec le regard et la technologie d’aujourd’hui.

C’est exactement ça, la transition entre un patrimoine qui a existé pendant plusieurs siècles sur le lac d’Annecy avant de disparaître et qui va renaître à l’identique mais avec des procédés modernes. Un moteur électrique alimenté à l’hydrogène.



A quels usages sera destiné l’Espérance III ?

Il a une vocation patrimoniale, bien sûr, une autre pédagogique puisque nous travaillons déjà avec les élèves du collège Beauregard de Cran et que le projet fera partie des programmes de l’Education Nationale pour la Haute-Savoie. Nous souhaitons aussi que la dimension pédagogique touche toute la population et que le bateau permette d’aborder toutes les problématiques concernant l’eau, l’eau du lac dont nous avons vu le niveau baisser à l’automne dernier, l’eau en montagne. La vocation touristique nous permettra d’alimenter un budget de fonctionnement.



Sans oublier la valeur symbolique.

Elle est énorme. Les cartes postales du siècle dernier représentaient l’Espérance très souvent.



Un rappel. Le succès qu’a été l’inauguration du lieu de construction de l’Espérance III aux Forges de Cran. A cette occasion on avait pu évaluer la dimension de l’embarcation grâce au gabarit peint sur le sol.

Une fourmi de dix-huit mètres

Avec un chapeau sur la tête

Ça n’existe pas, ça n’existe pas

………………………………

Et pourquoi pas ?

Ecrivait Robert Desnos.

Un bateau de dix-huit mètres

Avec du rêve plein la tête……

Pourrait lui répondre l’équipage de l’Espérance III