"Choses et autres", un hold up poétique avec la complicité de Jacques Prévert

Frank Stadler nous parle du spectacle.



Franck, pourquoi utilisez-vous des marionnettes ?

Elles permettent d’aller plus loin que ne le font les acteurs, de dire les choses différemment. La liberté d’expression est plus grande avec ce médium qui permet de s’adresser en même temps à toutes les tranches d’âge.



Puisque nous parlons d’âge, le Prévert que vous présentez est différent de celui de l’école en général ?

Bien sûr, plus riche, plus profond.



Pourquoi le choix de cet auteur et de textes extraits de son dernier livre « Choses et autres » ?

Laurent, le contrebassiste de la troupe nous a fait partager cette envie de redécouvrir Prévert et d’aller au-delà de ce que chacun peut connaître de son passage à l’école. On se rend compte que Prévert n’est pas du tout enfantin, que la plupart de ses textes dépassent le cadre du jeune public. Beaucoup prônent l’anarchie et, surtout, sont en prise avec l’actualité. Toutes ses mises en garde demeurent pertinentes . Même si la parole critique de Prévert dresse des tableaux assez sombres, elle reste toujours ouverte à l’espoir.