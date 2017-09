Choisir Savoie dresse la table ronde !

CHOISIR SAVOIE serait très honorés de votre présence.

En tant que membres de Choisir Savoie l’entrée est offerte

Pour les autres personnes l’entrée est à 10 €





Lien de la vidéo Youtube

René Nantua et Guy Lecomte seront heureux de vous accueillir à cette soirée de grande qualité.Guy Lecomte, Président de Choisir Savoie et le Conseil d’Administration de l’association remercient par ailleurs les partenaires de cette manifestation :etVous retrouverez comme participants à cette Table Ronde(Maître de Conférences à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, spécialiste des territoires numériques. Fondateur de Numericus),(Doyen de la faculté des sciences de l'Université de Genève. Géographe, expert des territoires de montagnes et de celui de Savoie Mont-Blanc)(Sénateur de la Haute Savoie, très engagé dans le cadre de la Loi Montagne2 et généralement dans tout ce qui concerne le numérique. Il est membre de la CNIL),(Entrepreneur, ancien Député de Haute-Savoie. Expert pour ce qui touche aux aspects législatifs du numérique pour les entreprises), et en invité d’honneur,Entrepreneur, Senior Advisor Estin & Co, Ancien Président du Directoire de Somfy). 140 membres parmi lesquels des entreprises très représentatives du territoire, des habitants passionnés, des associations et des structures de toutes tailles, dont beaucoup sont très impliquées. Choisir Savoie a trois ans d’existence et se réjouit d’un développement régulier et continu. La réflexion des groupes d’acteurs économiques a permis de faire émerger une vision précise du territoire ; travail prolongé par d’autres ateliers en 2017 dans les deux départements de Savoie, sur les thèmes qui découlent du diagnostic.Il est temps désormais pour Choisir Savoie de créer une synergie qui permettra à Choisir Savoie d’être au cœur d’actions concrètes dont ils ne manqueront pas de vous informer.Leurs réunions sont organisées équitablement dans l’un et l’autre de nos deux départements. Par exemple, l’A.G. 2017 a eu lieu dans le Palais de Congrès de la ville d’Aix-les-Bains.