Choisir Savoie choisit le numérique

La transition numérique ? Tout le monde en parle, qui sait précisément ce qu’elle représente ? Le télé travail ? La disparition de millions d’emplois de par le monde ? Un nouveau modèle de société ?Tout ceci à la fois et bien davantage.Le modèle savoyard est unique dans presque toutes ses dimensions , environnementale , économique, urbaine… Il s’agissait donc de voir comment combiner les particularités savoyardes et le bouleversement que nous apporte inéluctablement le numérique.La table ronde organisée par Choisir Savoie à réuni(géographe et Maître de conférences à l’Université de Pau, expert des territoires numériques), dont l’intervention de 20 Minutes a tracé des perspectives véritablement intéressantes car elles réunissent le monde des affaires, les services publics et les citoyens. La discussion a ensuite été animée par, de Choisir Savoie, avec les contributions de, de(Sénateur de la Haute-Savoie, membre de la CNIL, Président de la CCAM et Maire de Marnaz), de(ancien Député de la Haute-Savoie et désormais entrepreneur dans le numérique ) et de(entrepreneur, Senior Advisor chez Estin&Co et ancien Président du Directoire de Somfy).(Maître de conférences en Management de l'innovation Responsable Master Management des Technologies de l'Information et de l'Innovation IAE Savoie Mont Blanc / Laboratoire IREGE) a bien voulu nous fournir une synthèse de cette table ronde que nous offrons à nos lecteurs.