Ces 27 et 8 avril 2019, la BD tient Salon à Sevrier

Avis de lecteurs. Une toute jeune fille.

Pourquoi lis-tu les albums de Julien Neel ?

J’aime bien son histoire et il dessine bien.



Tu lis Julien Neel depuis longtemps ?

Depuis mardi.



[Intervient alors la dame qui l’accompagne en l’absence de sa maman]

Tu m’as dit que tu l’avais lu à l’école et que tu te l’es fait offrir pour ton anniversaire, toute la série.

Ma fille a découvert Lou il y a quelques années. Je l’ai lue aussi et je suis devenue fan. L’auteur traite parfaitement les petits problèmes des enfants et des adolescents. Les dessins sont drôles…



Vous vous y retrouvez aussi ?

Oui, même adulte, et mon beau fils qui a quatorze ans les lit et les relit régulièrement.



Pourquoi venir rencontrer l’auteur ?

Je trouve super d’avoir un dessin personnel d’un auteur qu’on aime, ça ajoute quelque chose au livre, comme le fait de pouvoir échanger avec lui.