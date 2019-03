Carnaval Vénitien de la Venise des Alpes

Cette année le Carnaval Vénitien ajoute l’innovation à la tradition. Une présentation était proposée ce 26 février à l’Impérial en présence de Jean-Luc Rigaut, maire d’Annecy.Innovation avec ce nouveau volet qui s’ouvre à l’Impérial le 9 mars pour lancer cette longue semaine d’activités jusqu’au 17 mars.Au Carnaval proprement dit, il faut ajouter le ciné-club du 11 mars, avec le film de Comencini « Casanova, un adolescent à Venise » et la conférence de Michel Amoudry, salle Eugène Verdun le 12 à 18 heures, salle Eugène Verdun « Histoire du Jumelage Annecy-Vicenza ».Tradition du Carnaval Vénitien qui se déroule dans le silence, apportant ainsi une part de mystère que renforcent les costumes et les masques recouvrant le corps tout entier.400 costumes environ sont attendus cette année. On estime qu’il y a eu 70 000 visiteurs pour la dernière édition.Cette manifestation fait d’autant plus sens que les racines d’Annecy plongent dans une histoire commune avec l’Italie. Le carnaval en est une forme de célébration.Notons que le carnaval a d’abord été une forme de soupape, de libération qui permettait pendant quelques jours tous les débordements, tous les chamboulements avant de revenir à l’ordre des choses et au Carême : mouvements des défilés, excès en tous genres (sexualité ,nourriture) sous l’impunité fournie par le masque, inversions (hommes déguisés en femmes et inversement, pauvres en riches, riches en pauvres…) et procès final du roi du carnaval, choisi parmi les mendiants, les difformes par dérision, et enfin exécution de son effigie.Cette période de carnaval se signalait par son extrême violence. Revoyez les premiers plans du film « Molière » d’Ariane Mnouchkine ! Pensez aux nombreux morts du fameux carnaval de Romans. Et retrouvez ce thème, étudié par Mickaïl Bakhtine, chez Rabelais, Zola, Maupassant (en particulier dans « Boule de Suif »)…dans toute la culture occidentale.Songez que les confetti sont la métaphore poétique de tout ce qu’on pouvait autrefois se balancer à la figure, en particulier de la boue qui est toujours utilisée dans certains carnavals des Pyrénées.Alors, apprécions ce Carnaval Vénitien silencieux, mystérieux et poétique comme l’expression d’un profond courant de civilisation.Informations et programme