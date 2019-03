Carnaval Vénitien Dominical

Annecy était envahie de touristes, de gens du coin hier samedi pour vivre le Carnaval Vénitien.



Alors, un petit tour s'imposait ce matin vers 9 heures, avant la presse et la pluie annoncée.



Déjà les commentaires fusaient:"Il y en a encore un là-bas!","Derrière les masques, on ne voit pas si c'est un homme ou une femme. Je lui ai dit "Che bella!",mais je ne sais pas si elle a compris."



On se croise, on met en scène, les touristes débarquent des cars; certains se sont déguisés en cyclistes du dimanche ou en coureurs à pied et ne dépareraient pas dans le défilé des costumes.