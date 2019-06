Cap sur le Lac au Musée-Château d’Annecy du 7 juin au 14 octobre 2019

A partir de cette époque jusqu’à nos jours, des types de bateaux vont disparaître et d’autres vont les remplacer.

Le France remplace le Couronne de Savoie. C’est un très grand bateau à vapeur qui va marquer la vie de la région pendant de très nombreuses années. Il sera au service des habitants et aussi d’un tourisme plus démocratique. Les hôtels, le chemin de fer se développent, on passe donc plusieurs journées à Annecy alors qu’auparavant n’y passaient que les curistes des villes voisines. Le tourisme moderne est en train de naître.



Le France, duquel un film projeté dans le cadre de cette exposition retrace l’histoire, repose désormais au fond du lac.

C’est un lieu célèbre de plongée, par 42 mètres de profondeur. Ses traces disparaissent, hélas, peu à peu. Aux dires des plongeurs les boiseries encore assez bien préservées dégagent une forte émotion.



En 1984 apparaît un nouveau concept avec le Libellule, qui navigue toujours. La visite de l’Impératrice est à l’origine de la Fête du Lac d’Annecy ; avec le Libellule, on fait la fête sur le lac.

Sur le bateau, avec piste de danse, scène pour petits concerts, restaurant. On est très proche de la philosophie du bateau mouche pour profiter au maximum du lac dans cette ambiance de fête des années 80.



Votre exposition montre aussi les fameuses barques Beauquis.

Nous accordons toute une salle à ces barques qui ont été fabriquées par trois générations de la famille Beauquis. Posséder encore aujourd’hui une barque Beauquis procure une grande fierté. C’est un très bel objet, qui a été fabriqué avec amour et un savoir faire extraordinaire. Chacune d’elle a été aménagée en fonction des attentes de son acquéreur et les connaisseurs peuvent reconnaître précisément les lorsqu’elles naviguent sur le lac. Certaines sont aussi en cours de restauration et deviennent de petits bijoux.



L’exposition est conçue pour intéresser tous les publics.

Elle offre plusieurs lectures. On peut y passer rapidement, regarder les films, les vitrines et saisir les principales thématiques de l’exposition ou alors faire comme certains de nos visiteurs qui épluchent chaque détail. Les enfants y sont les bienvenus car l’exposition offre de nombreuses animations à leur attention.



Bruno Cottin, l’axe de la précédente exposition que vous aviez organisée à propos de la ville d’Annecy était le partage. Axe que nous retrouvons ici. Il vous tient à cœur. C’est vous qui décidez de suivre cette ligne d’exposition en exposition ?

Une exposition est une œuvre personnelle et un travail d’équipe. Un nombre phénoménal de personnes a contribué à cette exposition mais le point de vue d’attaque est le plus souvent très personnel.

La période que nous vivons exige que nous utilisions le passé pour organiser notre action future. D’où la nécessité d’apporter au visiteur des éléments de réflexion qui puissent lui permettre de prendre des décisions éco citoyennes.

Pour l’exposition sur la vieille ville comme pour celle-ci, je connaissais ma conclusion avant de les bâtir ; on trouve le fil conducteur par la suite.



On pourrait s’inspirer des pratiques d’autrefois pour trouver des solutions aux problèmes de circulation et d’embouteillages actuels, par exemple.

On est en train de le faire, avec les navettes. La grande différence est qu’autrefois le ski nautique n’existait pas, ni les pédalos…



On revient à la notion de partage.

Exactement. Avec les gens qui recherchent la tranquillité, les protecteurs de la faune qui veulent qu’on n’empiète pas sur les rives… Le lac constitue un patrimoine dont il faut préserver la richesse et la diversité écologique.

Il devient un espace qu’il faut apprendre à partager en accord avec la nature.