“C’est un rêve les yeux ouverts“

« Avoir des rêves c’est exister, c’est porter l’imagination à un projet » - Mathéo Jacquemound

Le High Five ce n’est pas que le big air, c’est avant tout l’occasion de découvrir les exploits sportifs des riders sur grand écran. Pour la quatrième séance à 9h50 au programme ce samedi nous avons rencontré Marion Haerty, championne du monde de freeride et avons voyagé aux quatre coins du monde avec du ski urbain aux Arcs, à Chamonix et en Amérique de l’Est, avec du freeride au Canada, du ski de randonnée en Norvège ainsi que du ski d’alpinisme.Mathéo et Mathis nous ont emmenés à la conquête de l’Islande afin de nous faire découvrir de nouveaux paysages avec « This is Real » car comme le précise Mathéo « Avoir des rêves c’est exister, c’est porter l’imagination à un projet ».Comme à son habitude l’équipe organisatrice a su mettre l’ambiance dans les salles de cinéma, avec des jeux concours, des lancers d’avions et de nombreux cadeaux à gagner.Puis vient le temps de la finale, ce samedi, du Big Air. Les riders ont fait vibrer et rêver le public annécien. Les Hauts-Savoyards étaient au rendez-vous, c'est dans une ambiance de folie impossible à décrire que les finales ski hommes et femmes se sont déroulées. Comme dirait Gaylord et ses associés :En effet, le public était motivé pour encourager tous ces athlètes malgré les chutes de Jérémie Pancras et de Lucas Schüler (à qui on souhaite un bon rétablissement).Un “applaudimètre“ a été mis en place afin de faire voter le public pour son rider préféré. Pour l’occasion tout Annecy s’est déchainé. C’est le français Antoine Adélisse qui a conquis le coeur des spectateurs.Au niveau du podium on retrouve le Suisse Lucas Schüler, qui malgré sa chute se place à la troisième place de cette compétition hors du commun. En deuxième place, l’Américain Torin Water Wallace et en première position, le Finlandais Elias Syria.Les filles aussi « ont envoyé du lourd ». Tous comme les garçons elles ont enchainé les Cork 9 et bien d’autres tricks. Tess Ledeux, la Plagnarde de 15 ans s’est bien défendue car elle a obtenu le titre du « Best Trick ».Ces skieurs d’exception nous on “vendu du rêve“ pour cette dernière année du Sosh big air. C’est avec des étoiles plein les yeux que les festivaliers se rendront à la Closing party du High Five au Pop Plage afin de clôturer la journée comme il se doit.