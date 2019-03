Brise Glace, une soirée reçue 5/5

Les lauréats du Tremplin du lycée Gabriel Fauré ouvrent la soirée…devant les lycéennes et lycéens de Fauré et la glace est brisée d’emblée aux sons de guitare qui évoquent les Doors.



Ambiance bien installée, saturée d’hormones quand les frères Terrenoire font passer la salle de l’ombre à la lumière dans le partage d’une nouvelle virilité sensuelle. Ces grands frères sont de véritables interprètes, des acteurs bien vivants de leur musique, mêlant tignasses stéphanoise d’un Rocheteau aux accents de Nougaro ou bien à la recherche de sonorités encore plus intimes.



Et puis la soirée va crescendo avec le jaillissement d’énergie de Radio Elvis dont la disposition scénique évoque le feu d’un volcan. Des battements telluriques s’échappent par moments les recherches vocales de Pierre qui nous promène dans des jungles familières.

Radio Elvis ? Reçu 5/5



PS Ça doit dormir ce matin pendant les cours au lycée Gabriel Fauré.