Bonlieu Scène Nationale. La saison est morte, vive la saison !

Chaque saison bat de nouveaux records. La prochaine propose 90 spectacles, théâtre, danse, cirque, concerts, familiaux, plus pointus, des créations, des découvertes, des habitués, de grands noms, des moins connus, des en devenir, avec une volonté affirmée d’accueillir toujours plus de publics. Au nombre, ajouter la diversité et ouvrir la culture aux publics dits « périphériques ».



D’où des tarifs étudiés, la gratuité parfois, des conventions avec l’Auditorium de Seynod et le Mikado de Novel.

D’où ce très large éventail de spectacles.



« J’ai des doutes » pourraient dire certains. Pas la peine, les doutes, c’est François Morel qui les aura pour nous et les assumera dans son spectacle qui fait revivre les textes de Raymond Devos.

En voisin, André Dussollier nous offre une nouvelle traversée avec Novecento.



Dominique Pitoiset, dont les créations pétillent d’intelligence, c’est-à-dire que tout y fait sens, retrouve la force de frappe de Tracy Letts et crée « Linda Vista ».Nous nous souvenons de "Un été à Osage County" !



Pascal Rambert occupe la scène pour la troisième saison consécutive avec « Architecture » dans une distribution qui réunit Emmanuelle Béart, Audrey Bonnet, Anne Brochet, Denis Podalydès , Jacques Weber.Pippo Delbono, Pradinas, Romane Bohringer sont au programme. Concerts de Keren Ann, Bertrand Belin,Vincent Delerm, du Montaigne, du Molière.



Du Molière mis en scène par Claude Brozzoni sur un texte de Boulgakov. La première ébauche vue en fin de saison actuelle respirait la vie, la fraîcheur.



Impossible de tout exposer, alors rendez-vous le 19 juin à 19 heures pour une présentation complète à Bonlieu-même. Et que le spectacle commence dès le 19 !



La Grande Balade et Annecy Paysages, c’est le 6 juillet à partir de 19 heures.

Sans oublier ensuite Variations Classiques, le Cinéma Italien, les collaborations avec les théâtres de la région, côté français, côté suisse.



Ouverture des abonnements le 31 août et choix des spectacles avec les conseils de l’équipe de Bonlieu.