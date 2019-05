Avoir cent ans en Pays de Savoie

Leur culture et leurs références sont encore vivantes.

Oh oui ! Monsieur Canova rêve de pouvoir monter encore une fois là-haut. Voir un coucher de soleil en automne sur la montagne. Ils ont tous cet amour très fort de leur coin.

Ils n’ont pas encore vu les photos mais la maison Pochat va donner à chacun son portrait.



Est-ce que ces rencontres ont provoqué quelque chose de particulier en eux ?

Je ne crois pas. Ils sont sur leurs acquis, sans arrogance. Ils attendent tranquillement ; certains sont très nostalgiques, d’autres fatalistes. Ni impatience, ni regrets mais tous ont eu des choses extraordinaires à nous raconter. Ils sont nés au moment de la première guerre mondiale. Une dame se souvient parfaitement du jour où sa maman a appuyé sur un bouton et que cela a donné de la lumière.



Nous sommes installés sur un banc d'où nous voyons une partie de l'exposition. Les photos sont là depuis un tout petit moment. On remarque la vivacité de regard de ces centenaires. Un peu auparavant, je discutais avec deux promeneuses en vacances au Grand Bornand. D'un certain âge et très intéressées par l'exposition.



Le principe d’une exposition hors musée ou local fermé, ouverte à tous, donne encore plus de sens à cette volonté de tisser des liens entre le terroir et les gens, entre les fils du temps qui relient le passé à notre époque, et qui vivent dans l’art.



L’art qui est à la fois la technique, le tour de main, le savoir faire, l’expérience que l’on retrouve dans la fabrication des fromages et l’art qui se retrouve dans l’œil du photographe, la toile de l’artiste.

L'agence Les Cyclistes, à l'origine du concept, a enclenché là quelques tours de pédale qui vont mener l'exposition ensuite à Thônes, Annecy, Saint-Julien-en-Genevois, Eteaux, Chambéry



Henrike Stahl, la photographe, nous rejoint.



Henrike, que représente cette démarche auprès de centenaires pour vous ?

L’un de mes arrière-grand pères allemand né en 1900 me racontait que, le jour anniversaire du kaiser était férié et que chacun avait son petit pain au lait. Je n’ai jamais vu ça dans aucun livre d’histoire et j’en ai été très touchée. Je me suis rendue compte qu’on n’entend jamais assez les anciens. Je suis sensible au fait de les amener, de les exposer en ville. Je vis aussi avec des personnes en situation de handicap qui demeurent dans leur vase clos pour diverses raisons. Tous ces gens font partie de notre monde et il est important de les voir tout autant que d’inciter les autres à aller les voir, à écouter leur histoire composée d’événements qu’ils sont seuls à avoir connus.



Grâce à Catherine, ils avaient les yeux qui brillaient et lors de la première rencontre, nous avions presque les larmes aux yeux alors que la dame qui nous recevait débordait d’énergie. Et puis il y a eu des moments drôles comme lorsque cette autre dame nous raconte que lors d’une hospitalisation elle donne le nom de son généraliste et qu’on lui apprend qu’il est mort depuis vingt-cinq ans. Ou bien le Père Roland qui dit « J’ai vu et vécu tellement de choses. Le secret de la longévité ! Ne pas se laisser mourir! Dieu n’a rien à voir là-dedans ! »