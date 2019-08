Au bonheur des mômes, de tous les mômes

Tous renseignements sur www.aubonheurdesmomes.com



Cette année, Au bonheur des Mômes, grands et petits, tout jeunes et âgés…. est placé sous le signe du clown, nouveau signe de l’horoscope des spectacles vivants.Les natifs du signe du clown portent distinctement et avec fierté un nez rouge qui leur vient d’une consommation sans aucune modération de bonne humeur , de joie partagée et de rire .Ils prennent la vie du bon côté, portent des chaussures plus longues que nécessaire afin d’avoir de bons appuis au sol qui autorisent toutes les pirouettes humoristiques.Sous le signe du clown, cette édition en grandes pompes du Bonheur des Mômes devrait être un grand cru. Rouge, bien sûr !