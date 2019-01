L’Association des Hôteliers de Talloires-Montmin , née en 2018 augmente la voilure de son embarcation. Elle est née de cette volonté de peser intelligemment, c’est-à-dire en créant des liens pertinents, sur le contexte de Talloires afin de le mettre en valeur.Art, culture, Histoire, spiritualité, gastronomie, qualité exceptionnelle du site…Talloires possède tous les atouts, raison suffisante pour ne pas se reposer sur ses lauriers et pour continuer sur la voie de l’exigence afin de rayonner davantage encore.- l'Auberge du Père Bise - Jean Sulpice***** - 2* au Guide Michelin,- l'Abbaye de Talloires**** - 1 assiette au Guide Michelin,- le Cottage Bise**** - 1 assiette au Guide Michelin,- l'Hôtel Beau Site*** - Référence au Guide Michelin,- l'Hôtel le Lac***,- l'Hôtel les Grillons***.ces six établissements organisentL’intérêt de cette démarche commune, nous explique Nicolas Bise, outre qu’elle correspond à cette volonté d’avancer ensemble, est qu’elle permet aux candidats de découvrir parmi l’éventail de propositions d’emplois celui qui correspond le mieux à chacun(e).L’année dernière, l’Association des Hôteliers de Talloires-Montmin a recruté 260 personnes. L’essor actuel du site, dû à cet élan renouvelé, devrait permettre de dépasser ce nombre, à la satisfaction de tous.Alors que les montagnes accueillent les parures de l’hiver, Talloires prépare le printemps et l’été à venir.