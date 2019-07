Antoine Cevoz Mamy, jeune chef du restaurant l’Ageoca au Bourget-du-Lac

Ageoca.C’est un mot qui retranscrit l’histoire de la maison, la transmission entre les parents et les enfants. Antoine, Georges, Catherine. C’est un hommage à nos parents qui, avant nous, ont donné vie à cette maison.Mon père a été mon premier chef, il m’a inculqué les bases de la cuisine traditionnelle, les sauces, les jus, les blanquettes, le bourguignon.J’ai commencé très jeune mais je me suis vite dirigé vers la cuisine gastronomique, ce qui me permet de retranscrire ici ce que j’ai appris dans de beaux établissements avec ma touche personnelle.Aux touches de saveurs j’aime ajouter une présentation visuelle harmonieuse apportée par de nombreuses couleurs.J’essaye beaucoup, peut-être trop parfois. Oui, je m’intéresse à la peinture, au street art en particulier, qui m’influence.…orientales, asiatiques, espagnoles ou mexicaines suivant les menus, qui ne viennent pas forcément de voyages mais plutôt de rencontres.Je suis assez ouvert, j’aime comprendre, j’arrive à parler plusieurs langues……et dans la cuisine. J’ai actuellement un Tchèque, un Hongrois parmi mes collaborateurs, un Malgache, auparavant un Espagnol, un Mexicain, un Colombien, toujours deux ou trois nationalités différentes. Cette mixité est très enrichissante et on la retrouve par exemple dans la cuisine destinée au personnel : goulash à la tchèque, soupe hongroise ; elle enrichit nos échanges et se retrouve dans les assiettes.Nous voulions trouver des noms évocateurs de la Savoie et des montagnes qui nous entourent ainsi que du nombre d’étapes que nous proposons. Effectivement l’idée d’aventure est bien présente, il suffit de penser au menu « Ascension » qui réserve quelques surprises.Cette aventure, je la vis moi aussi à travers ma cuisine qui se clarifie et je souhaite aller vers davantage de limpidité encore.Ce sont mes bases. J’essaye de travailler le plus possible avec les produits locaux de la coopérative voisine, les poissons viennent du lac.Cette liste de produits annoncés me permet de trouver d’autres compositions quand l’un d’eux fait défaut. Je n’aime pas les choses trop établies, l’idée d’une carte qui m’impose sa contrainte. J’ai besoin de toujours chercher ma voie…Un peu comme un artiste, comme un alpiniste. Antoine Cevoz Mamy n’a que 28 ans. Le chemin lui est grand ouvert.