Annecy fait son cinéma

François Hollande était à la Fête du Livre de Talloires. Il a plu après son départ.



Le Festival commence : il pleut. Il faut donc le maintenir et l’enrichir au fil des années puisque, outre son intérêt artistique, culturel et économique, il participe à la lutte contre le réchauffement de la planète et participe au réchauffement des relations entre individus et pays.



Et puis, le Festival d’Annecy permet de dépasser une polémique. Certains pensent « Mariage pluvieux, mariage heureux », d’autres « Mariage plus vieux, mariage heureux. »

Souvent pluvieux, désormais très expérimenté, le Festival d’Annecy est un joyeux mariage entre la ville et le monde entier.