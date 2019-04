Annecy Paysages. L’art dans la ville ou la ville autour de l’art, au choix

Alors que l’art est de plus en plus muséal et que de grandes expositions retentissantes en sont le point d’orgue avec médiateurs qui vous montrent ce que vous allez voir, comme le dit un dessin de Sempé, Annecy a choisi de placer l’art dans la ville et de transformer ainsi la ville en œuvre d’art à ciel ouvert, une sorte d’œuvre d’art naturelle.



L’éphémère y rejoint la continuité puisqu’Annecy a fait l’acquisition du lotus qui continuera de fleurir le bassin de l’hôtel de ville cette année encore.

On retiendra, suivant ses centres d’intérêt, que le lotus est au choix l’emblème du sage, la représentation symbolique du sexe féminin ou de l’harmonie cosmique, celle de la fertilité ou d’une sexualité totalisante (bisexuelle).



Un festival ayant pour emblème le lotus ne peut que parler à tous !



C’est en tout cas un événement qui donnera à voir et à partager sur de nombreux sites des œuvres réalisées par des artistes locaux ou venus d’ailleurs, Belgique, Espagne, USA, Suisse, Lettonie…événement co organisé par de nombreuses structures d’Annecy dont Bonlieu, bien sûr mais aussi le CAUE, l’ESAAA, la Ferme de Chosal, Art by Friends, , le Brise Glace, Mikado, La Turbine, Artootem, le Palais de l’Ile …ainsi que des structures de Lausanne.



Puisqu’il est question d’éphémère et de continuité, Bob Verschueren est particulièrement bien placé pour évoquer ce thème. Nous avons eu l’occasion de le rencontrer. Il présentera deux nouvelles œuvres en 2019, « La haie d’honneur » dans les Jardins de l’Europe et « La cause commune » à la Ferme de Chosal.