Annecy Cinéma Italien, c’est parti !!!

Comment les Italiens prennent –ils le fait qu’on parle de la mafia au cinéma ?

Le film n’est pas encore sorti en Italie et on est quand même inquiets parce que, ces dernières années en particulier, la mafia est un sujet très sérieux, et on a essayé de rompre tout ceci en faisant une comédie. On n’est pas prêts à entrer dans une polémique parce qu’on n’est pas des politiciens. Notre réponse est notre film.



Votre film est un immense détournement, avec dès le début un mort qui parle, du tourisme dans le quartier où a été tourné Gomorra

Un détournement un peu trop compliqué ?



Non, les spectateurs se sont amusés à repérer les clins d’œil à James Bond, bien sûr, à Scorsese, à Tarantino, à Matrix…

On s’est beaucoup amusés, mais toutes les références ne sont pas forcément volontaires, sauf pour James Bond ; c’est simplement qu’on regarde beaucoup de films et les choses se font sans qu’on ait besoin d’y penser. On n’avait pas pensé à Matrix, mais maintenant que vous le dites…



Quand on passe à Naples, et à New-York, on a l’impression que la vie quotidienne est du cinéma, alors quand on fait un film sur ces villes, il faut faire plus que du cinéma. Une comédie musicale, par exemple. La seule chose vraie de votre film doit être que l’actrice est réellement enceinte.

Je vais vous livrer un secret. L’actrice est venue nous voir avant le tournage pour nous dire « Je suis enceinte, je suis désolée, je ne peux plus faire le film. » On lui a répondu qu’on ne pouvait pas tourner le film sans elle, alors sur certains plans c’est elle, et quand on la voit en entier, c’est sa sœur, qui lui ressemble beaucoup. Et vous avez raison de faire le rapprochement entre Naples et New-York.



Vous avez triché tout le long du film !

Oui (rires).