Anne-Lise Coste. La force de sortir de soi, de questionner le monde.

Une manière de vivre avec quelque chose de très brut, de très primaire.

Oui. Je lis des livres érudits et après je dessine comme ça. Pour former un éventail.



Là je vois des cœurs dans ces trois œuvres.

Oh ! Ce sont des autoportraits. Les animaux ici, la mer, le soleil. Les bambous. La table. Le crâne. Les migrants.



[Ailleurs des questions écrites simplement sur un support papier. Les « vraies » questions, celles que posent les enfants avant de devenir adultes et de renoncer à comprendre le monde car tout passe alors par de nombreux filtres]



Les questions ? Oui, j’aime bien jouer à l’érudite.



[Nous arrivons devant une autre série d’œuvres et , en comparaison, les plus récentes semblent plus spontanées et plus « enfantines »]



On a l’impression que vous régressez.

Tant mieux. C’est un vrai compliment. Parce que la démarche y est plus spontanée, moins construite.



Sur ces peintures à l’aérographe, que représentent les chiffres ?

L’arbitraire, l’aléatoire. Quand on est jeune, on découvre Barthes, on se dit « Tout est une construction… »



Quand on envisage les relations entre ordre et désordre, c’est un vrai tourbillon.

C’est pourquoi il y a des débuts de phrases, de dessins.



« Police, rebel, sexe »..

Je parle davantage de système que d’individus. Ça peut être le système qu’on s’impose soi-même. Même quand on peint on est dans le contrôle absence de contrôle.

S’il y a un fil conducteur dans mon travail, il est là.



Ordre /désordre, contrôle/ absence de contrôle, c’est un équilibre à trouver et la création est possible ?

YES !!!