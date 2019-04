Andréa Camilleri : La pyramide de boue (Fleuve noir)

« _ Et comme deuxième plat, j’ai des sérioles à la mode de ‘Sposito.

_ Et qui est c’te ‘Sposito ?

_ Le cuisinier napolitain qui m’a appris la petite sauce.

_ Et comment elle est ?

_ D’abord, elle paraît douce mais tout en dessous elle est aigre. Une sauce qu’on peut qualifier de trompeuse.

_ D’accord.

Ce fut peut-être l’effet de la petite sauce, mais il sortit de la trattoria d’humeur batailleuse. »

Un roman d’Andrea Camilleri est un festin.Pour les neurones qui retricotent l’intrigue au fur et à mesure qu’ils la découvrent. Et il y a de quoi…Un festin d’émotions, de sentiments et d’humanité.Un festin, tout court, comme chaque repas ou presque de Montalbano, ainsi que le prouve cet extrait de conversation dans son auberge préférée.