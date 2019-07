Alain Carré, un boulimique de scène, de beaux textes et de musique

Le 7 juillet à 14 heures, rendez-vous au sommet du Parmelan avec François-René Duchâble dans "L’histoire de ma vie" de Berlioz.

Les gens crapahutent jusqu’au sommet, avec l’hélico on apporte le piano, ce qui est toujours un moment impressionnant.

Plaisir de retrouver Alain Carré, comédien, pour parler d’un été plutôt calme, d’après lui...François-René l’a fait, mais c’était dans un lac de l’arrière-pays niçois.Il travaille énormément pour l’humanitaire mais il est disponible deux ou trois fois par an pour des choses qui sortent de l’ordinaire et pour lesquelles il a vraiment envie de jouer. Il gère ses envies et quand elles croisent les miennes j’en suis très heureux.Le 7, c’est Berlioz écrivain et Berlioz compositeur qui se rencontrent dans une sorte de dialogue théâtral et musical.J’ai aussi des projets d’écriture et de mémorisation…Je vais écrire une pièce pour le deux cent cinquantième de Beethoven en 2020, qui va retracer la seule et unique rencontre qu’il a eue, très malade, avec Schubert, huit jours avant sa mort. Ils se sont vus seul à seul et on ignore tout ce qui s’est dit. Je vais donc retracer cette rencontre à laquelle Schubert a aspiré toute sa vie. Le spectacle sera donné avec le Quatuor genevois Terzi Cordes qui jouera les derniers quatuors des deux compositeurs.Oui. En théâtre pur, on vient de donner à l’Espace 300 de Bonlieu, à Annecy, dans le cadre des « Pontons Flingueurs » une pièce à laquelle je tiens beaucoup. Il s’agit d’ « Une soirée en automne » de Friedrich Dürenmatt, cet auteur suisse plus connu pour « La visite de la vieille dame » ou « La panne ». Il a écrit cette pièce radiophonique qui n’a jamais été jouée.Un ami qui n’est plus de ce monde m’avait dit « Si un jour tu la trouves, elle est vraiment faite pour toi. » Nous la jouerons au Festival du Guidou à Sciez-sur-Léman le 28 août prochain.Les 10 et 11 août se tient, avec les Pontons Flingueurs, la 2è édition de « Pinard et Polar » chez moi, à Sigy-le-Châtel.Non , bien sûr. Nous serons, avec Dimitri Bouclier à l’accordéon, au Festival du Bourget-du-Lac, aux Classiques du Prieuré pour « Brel en mille temps », vingt textes, vingt chansons. Les 22 et 23 août. Je dis les textes et l’accompagnement à l’accordéon est autre que la musique originale de Brel.Je travaille aussi pour un très beau festival, « Roanne table ouverte ». Ce sera la 7è édition en octobre et j’y présente un travail avec Dimitri Bouclier sur le dernier bouquin de Jim Harrison « Un sacré gueuleton ». Il y est question de vin et de gastronomie. C’est désopilant, un Rabelais contemporain. Nous donnerons quatre fois le spectacle à Roanne en octobre et deux fois à Cluny le 18 juillet et le 8 août.Comme j’habite en Bourgogne, je ne peux pas faire autrement. Le plus important est la convivialité et la proximité avec le public.