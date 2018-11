Aïleen Murphy, le plaisir de chanter et de remporter le Monkey Tunes Talent 2018

Move-On Magazine vous fait partager la joie d’Aïleen.



Aïleen, maintenant que la pression de la compétition est retombée, que vous avez gagné, comment vivez-vous votre victoire ?

Après le weekend j ‘avais une longue route pour rentrer à la maison, ce qui fait que je n’ai pas vraiment réalisé. C’est quand je suis rentrée chez moi, que j’ai regardé les videos enregistrées pour le Monkey Tunes, que j’ai vu tous les messages que j’ai reçus que j’ai réalisé et que j’ai été la plus heureuse du monde. C’est à ce moment que j’ai compris ce qui s’était passé, que je n’y étais pas allée pour rien. Maintenant je suis en train de rêver à ce qu’on va faire avec Monkey Tunes. Après…



Vous vous retrouvez à la fin d’un cycle et au début d’un autre.

C’est ça. Je réalise maintenant qu’il ne s’agissait pas que de chanter là-bas, de remporter la première place. Plein de choses vont se passer, et ce qui m’intéresse c’est que je ne sais pas encore quoi. Mais je sais que ça va être bien (immense rire). C’est vrai, je ne connais pas ce milieu, je ne sais pas comment ça fonctionne mais j’ai hâte que ça commence.



Pour remporter un casting de ce genre, il faut savoir chanter, bien sûr, mais la personnalité doit beaucoup compter.

Je ne sais pas vraiment. J’avais quand même peur qu’on ne juge que la technique parce que je n’ai jamais pris de cours de chant, ni de solfège. Je chante simplement tous les jours.



Votre voix est très posée et très vivante à la fois. On sent plein de possibilités.

En tout cas ce qui se passe me donne vraiment envie de continuer.



Comment on choisit ses chansons pour ce type de concours ?

C’est mon premier concours, alors j’ai choisi des chansons que j’aime bien écouter et chanter. Il y en a qu’on écoute mais qu’on ne chante pas, et d’autres qu’on peut écouter en boucle et chanter en voiture, par exemple. J’ai su tout de suite quelles seraient les trois chansons que j’interpréterais.



Chanter en voiture et chanter pour un public, ce n’est pas pareil.

Sur scène j’ai vraiment essayé de ressentir ce que je chantais. Je ne me suis pas dit que je chantais pour le public, ni pour le jury. Il fallait que j’arrive à donner ce que je produis à la maison, sans le regard de personne.



Vous donniez l’impression d’être très zen.

Ah bon ? Non, alors, pas du tout !!! Non, non, non ! Je tremblais, je ne pouvais pas lâcher le micro.



Alors dans le chemin à parcourir maintenant il va y avoir ce travail de décontraction, de liberté.

C’est ça. (Grand rire qui traduit toute la joie de Aïleen que Move-On suivra avec plaisir sur son chemin avec Monkey Tunes).