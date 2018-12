ARPENTER LE COLLAPSE, Journée d’étude ESAAA

la video de Mabe Bethônico pose la question de savoir s’il est possible de prendre le temps à rebours, de recoudre ce qui a été défait.

Une autre video, de Romane Clavel, remonte elle aussi le temps et la matière en nous invitant en partir de l’or pour revenir au paysage, à la source du minerai.

Le discours de Ludovic Ravanel, chercheur au CNRS, met en relief la mobilité des Alpes. Les moraines deviennent mobiles, les températures s’élèvent, les glaciers fondent, modifiant les itinéraires et les pratiques en montagne. Les refuges se lézardent car le permafrost sur lequel ils sont construits fond.

Sabine Tholen évoque l’effondrement important qui a détruit une partie du village de Bondo, en Suisse, l’impréparation à un tel événement et la réponse en grande partie surréaliste qui y a été apportée : avec les fonds destinés à la reconstruction, on a créé un jardin pour enfants hyper sécurisé…jusqu’au prochain éboulement !

Cette deuxième journée se tenait à l’École Supérieure d’Art Annecy Alpes autour d’« un jeu de croisement disciplinaire, tel que semble l’exiger la mutation accélérée du monde et pour que les choses tiennent (ne s’effondrent pas) ensemble ».« Le réchauffement climatique dans les Alpes provoque la fonte du permafrost, ciment de glace qui maintient la cohésion des falaises d’altitude. Depuis quelques années, il s’ensuit de spectaculaires effondrements rocheux, avec des conséquences indéniables sur le cadre naturel, la sécurité, les pratiques outdoor, et plus largement sur les représentations de la montagne… ».Créatrices, créateurs, chercheurs travaillent à produire des œuvres, des récits, des situations et des événements afin d’inventer un nouveau patrimoine ».L’appellation donnée à la démarche des étudiants en Master Design « Les temps qui fondent » traduit à merveille cette approche autour de la polysémie du verbe fondre.Quelques unes des interventions proposées au cours de cette journée :On retrouve cette mouvance jusque dans les noms attribués à certains lieux de montagne « 20 000 lieues sous la neige », « Pilier des rhodo-dindons ».A travers les interventions de Sabine Tholen, de Filippo Broggini et des autres intervenants de cette journée se pose la question du paradoxe, de la relation à la norme qui fonde en partie la démarche artistique et rejoint aussi notre questionnement sur notre relation à la réalité et à la nature dans laquelle nous vivons et avec laquelle nous interagissons.