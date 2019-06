A Genève Le MEG explore l’univers magique des contes.

Ils sont loin d’être réservés aux enfants, et pas si innocents qu’il n’y paraît. Le MEG - Musée d’Ethnographie de Genève met en lumière les récits traditionnels avec l’exposition « La Fabrique des contes ».

À partir du 17 mai prochain, le public pourra s’immerger dans ce monde fantastique, découvrir son histoire et ses multiples instrumentalisations dont il fait l’objet. En franchissant le seuil du musée, il se retrouvera projeté dans une atmosphère surprenante, où les récits se vivent comme une expérience sensorielle.

De la Finlande à la Grèce, de l’Espagne aux Alpes, les contes font partie de notre patrimoine commun. Huit contes, peu ou pas connus du grand public, sont mis en scène dans huit différents «théâtres de l’imaginaire». Par exemple, « La Vigne et le vin » , « L’Ours amoureux, la Lune et la louve » , « Le Pêcheur, sa femme et le poisson d’or » .

Lanterne magique, diorama, miroirs, illusions d’optique et changements d’échelle permettent de s’immerger véritablement dans l’histoire et de s’affranchir des règles du monde réel.

Directeur du théâtre Am Stram Gram, Fabrice Melquiot a réécrit pour le MEG des versions contemporaines de ces récits souvent ancestraux, mais dont les enjeux restent d’actualité : la difficulté de trouver un conjoint, le rapport à la nature et à la mort, ou encore la soif insatiable de pouvoir.

Quatre illustrateurs - Carll Cneut, Camille Garoche, Jean-Philippe Kalonji, Lorenzo Mattotti, livrent chacun leur vision des contes à travers des dessins, peintures et papiers découpés.

Plus de 300 objets choisis parmi les collections européennes du Musée permettent de donner vie à ces contes.