20 ans de jazz au Château de Clermont en Genevois du 23 au 25 août 2019

_ 73 stars du jazz en vingt ans !

_ Et ils ne figurent pas tous sur la liste ! Le Festival de Clermont en Genevois a accueilli les plus grands noms du jazz.

_ C’est la 20°édition les 23, 24 et 25 août 2019. 20 ans dans la cour d’un château Renaissance.

_ Et un sacré mélange de tempos ! Fêter ses 20 ans dans un château du 16 ° siècle pour un genre musical que Paul Morand définissait ainsi :

« Harlem, c'est la patrie du jazz. Le jazz, c'est la mélodie nègre du Sud débarquant à la gare de Pennsylvanie, plaintive et languissante, soudain affolée par ce Manhattan adoré, où tout est bruit et lumière; c'est le rêve du Mississipi, devenu cauchemar, entrecoupé de trompes d'autos, de sirènes... »

_ Alors on pourrait dire que le jazz, c’est le monde entier, musiciens des USA, Français, Cubains, Brésiliens, Italiens, Hollandais, blancs et noirs, blanches et noires qui sont venus enchanter au fil des années la cour du château de Clermont.

_ A ciel ouvert.

_ Oui, le cadre atypique convient parfaitement à une musique qui l’est tout autant, qui échappe aux classifications et se renouvelle sans cesse.

_ L’origine du mot jazz n’est pas certaine. On peut y voir une relation à l’idée de vivre à toute allure, celle de converser comme le font les instruments ; la connotation sexuelle renvoie à la notion d’excitation, de copulation, de prostitution.

_ En tout cas le jazz transporte musiciens et auditeurs. Gide écrivait à propos de cette musique « de véritables morceaux de rythme bizarrement haché de syncopes, qui affole et provoque les bondissements de la chair ».

_ Transport des sens et de l’esprit garanti au château de Clermont du 23 au 25 août !!!

Bruce Forman, Rhoda Scott, Romane, Stochelo Rosenberg, Randy Brecker, Keny Werner, Jean-Luc Ponty, Stefano Di Battista, Flavio Boltro, Tania Maria, Larry Coryell, Michele Hendricks, Philip Catherine, Eddy Louiss, Maurice Vander, Tom Harrel, Glenn Ferris, Eddie Henderson, Tchavolo Schmitt, Monty Alexander, Giovanni Mirabassi, Claude Bolling, Archie Shepp, Steve Grossman, Sangoma Everett, Pierre Boussaguet, Rick Margitza, Christian Escoudé, Ron Carter, Robin Mc Kelle, David Kikosky, Jean Jacques Milteau, Moutin Réunion, Roy Hargrove, Mike Reinhardt, Jamie Davis, Duffy Jackson, Keith B.Brown, Thorbjorn Risager, Fabien Mary, Jacques Schwarz-Bart, Kyle Eastwood, Kenny "blue boss" Wayne, Shemekia Copeland, Benny Golson, Till Bronner, Antonio Farao, Alex Ligertwood, André Ceccarelli, Otis Grand, Belmondo Family, Biréli Lagrène, Omar Sosa, Toni Green et Malted Milk, Craig Handy, Chico Freeman, Paco Sery, Harold Lopez Nussa, Frédéric Borey, Jean-Pierre Como, Mighty Mo Rodgers, Irving Acao, Andréa Motis, Laurent Courthaliac, Sugaray Rayford, Matthew Skoller, Ina Forsman, Fred Hersch, Fred Nardin, Célia Kaméni, David Ehnco, China Moses ... etc... etc