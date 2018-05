Entretien avec Marianne Gaussiat, directrice artistique du Festival

La véritable variation cette année sera Gaspard Proust.

Oui, c’est d’ailleurs l’idée de ce Festival, d’être un peu inattendu, dans le sens où la musique classique se loge partout et avec des personnalités qu’on attend le moins : Gaspard Proust en fait partie. Il a cependant une vraie sincérité par rapport à la musique et c’est ce qui nous intéresse. Nous voulons montrer que la musique classique se partage avec le public, qu’elle est faite pour lui , même les plus jeunes. Il n’y a pas de frontières entre les arts et Gaspard en est un peu le symbole.



La situation est intéressante quand les gens et les disciplines sont suffisamment complexes, ouverts pour que chacun y trouve sa part. Gaspard Proust est à la fois tourmenté, provocateur et très sensible.

Je ne peux pas parler à sa place mais la musique classique fait partie, à l’évidence, de son jardin secret, de sa nourriture. Il parle des compositeurs, de leur vie comme s’ils étaient nos voisins de palier. L’art participe à rendre vivants de grands compositeurs, à montrer que leur vie nourrit leur production artistique.



« Bis repetita placent » est une formule que vous rajeunissez. Les Variations Classiques reprennent pour la 2° année une formule qui a du succès mais sans la répéter à la lettre . Vous construisez une image dans la variété et la variation.

Oui, il faut installer ce festival, avec une structure. Les fondamentaux sont là, qui permettent d’offrir des répertoires très différents. La variation vient de la personne associée et de l’univers qu’elle amène avec elle. L’aventure peut donc être sans fin et passionnante.



La rigueur apporte la liberté…et les variations.

Oui, toujours.