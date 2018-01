Rencontre avec Ludivine Chopard, nouvelle "capitaine" du Brise Glace // Annecy

Ludivine Chopoard, vous êtes depuis peu à la tête du Brise Glace. Pourquoi le choix d’Annecy ?

Je suis née en Haute-Savoie. Sans doute l’appel des montagnes. Je suis partie pour mes études, juste après mon bac et j’ai occupé différents postes dans la culture, dans le théâtre, les festivals de musique. J’ai commencé à travailler en SMAC (Scène de Musiques Actuelles) en 2010, à Poitiers, ensuite en Ardèche à la Smac 07 pendant six ans, comme administratrice puis comme directrice. J’ai eu envie de bouger, de voir le fonctionnement d’une autre structure parce que celui de la Smac 07 est un peu particulier, il couvre tout le département. C’est une sorte de projet itinérant qui s’appuie sur quelques lieux fixes et a une dimension territoriale forte. Le Brise Glace, lui, est implanté de manière fixe sur un territoire, ce qui n’interdit pas de réfléchir à développer des activités dans d’autres lieux.



Cette base fixe impose des relations avec d’autres structures.

Effectivement, le Brise Glace n’est pas isolé. Il travaille avec les autres structures et il faut aussi envisager un fonctionnement hors les murs, par exemple. En passant d’une SMAC à l’autre la dimension du projet change et accompagne mon souhait de remise en question.

C’est une autre aventure qui démarre ; mais comme je reste dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, ça ne change pas tous les interlocuteurs.



Vous évoquiez le théâtre, d’autres formes artistiques, les SMAC ne s’occupent que de musique ?

Oui. " Les Musiques Actuelles " est un label délivré par le Ministère de la Culture. À la création, l’appellation était très liée à l’éducation populaire, avec une politique à destination de la jeunesse. Les choses ont évolué au fil du temps mais il reste beaucoup de travail pour faire en sorte que ce ne soit pas qu’une musique pour les jeunes des quartiers ou des soirées techno.

En gros, ce sont les musiques amplifiées, tout ce qui nécessite une prise de courant.



« Musiques actuelles », l’expression est très ouverte.

C’est aussi bien les musiques du monde, l’électro, le Rn’b, le Hip Hop, la chanson… c’est très varié, à l’image de la programmation.



Lors d’un précédent passage au Brise Glace, ce lieu m’était apparu comme une fabrique de souvenirs, ce qui renvoie aussi, par opposition, à la « consommation » de musique chez soi, à partir de plates-formes…

La consommation de la musique a beaucoup évolué en vingt ans, on n’en est plus aux CD qu’il fallait acheter. Aujourd’hui on peut voir un groupe en live sur son ordi, sur Youtube ou sur le site du groupe, on peut télécharger des titres, écouter en streaming. Le marché de la musique a été totalement modifié et les maisons de disques en ont bien souffert, mais le live n’a jamais été vraiment en difficulté si ce n’est que les plus jeunes ont vraiment l’habitude de consommer sur le net plutôt que de se rendre dans les salles de concert. Ils n’ont pas cette pratique culturelle et notre rôle est de les y amener, au-delà des déterminismes sociaux ou autres. D’où notre politique tarifaire.



L’expérience du live est très importante, elle permet de se confronter à l’artiste, de rencontrer des gens, de créer des relations avec un noyau de fidèles qui reviennent régulièrement. Nous devons les amener à nous faire confiance, à faire confiance au lieu pour les amener à découvrir d’autres genres que ce qu’ils apprécient déjà. Même s’ils ne vont pas tout aimer, c’est une manière de se forger une culture et un goût personnels.