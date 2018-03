Rencontre avec Boris Way au Festival Pharaonic 2018

La j'étais chez moi à Nice et le week-end dernier on était à Avignon. La prochaine date c'est un festival dans les Alpes, on enchaîne les festivals là ! Pour le printemps on ne fait quasiment que ça et quelques clubs sur Paris.Oui c'est vrai, depuis " Your Love" qui est passé un peu partout en radio etc, ça a motivé les festivals.Sur toute l'année, au moins une dizaine, ils seront surtout français parce ce que le single a bien marché. Ici donc, on se concentre sur la France avant de s'exporter sur l'Europe.Oui un peu en Europe, comme je l'ai dit surtout en France pour le moment mais le prochain single qui sort dans 1 mois et demi / 2 mois, on va voir si ça prend aussi en Europe !Très, il y avait vraiment un très bon public, ils étaient très très chauds ! J'ai été agréablement surpris et le spot est énorme. C'est vraiment cool ! On est arrivé cet après-midi, on va essayer de se balader un peu demain.Oui la semaine c'est souvent production, puis on gère l'agenda aussi, les dates tout ça. Moi de mon côté c'est vraiment la prod des prochains singles, je me concentre sur la musique, c'est que du bonheur !Oui, il va y en avoir sûrement mais pas pour l'instant , on verra au fur et à mesure ! Je verrai pour faire des collabs avec des artistes avec lesquels je m'entends bien, Henri PFR j'aimerais bien, et il le sait déjà. Quentin aussi qui nous a fait la surprise de venir tout à l'heure.On va choisir un artiste c'est plus facile ! Je pense que ce serait Axwell parce que depuis le début il m'a assez inspiré.Continuez le Festival Pharaonic parce que c'est vraiment cool ! Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux c'est Boris Way !