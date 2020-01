Nos meilleurs voeux pour 2020 !

Pour le 25 décembre 2019, Move-On Magazine mettait en ligne un article intitulé « Coach et autodidactisme ».Il y est question d’inventer sa vie, de ne pas dépendre de modèles préexistants. Il y est fait référence à Pierre Soulages et à sa philosophie « C’est ce que je fais qui m’apprend ce que je cherche ».En juin 2014 paraissait le premier numéro de Move-On Magazine.Le passage de la version papier au numérique a apporté plus de réactivité, de possibilités. Les interviews sont devenues le cœur de nos articles car nous aimons découvrir, converser, donner du rythme, inventer le thème de nos discussions au fur et à mesure.Move-On Magazine a des idées plein la tête et compte bien s’inventer encore et encore dans un échange avec les artistes, les sportifs, les écrivains, le théâtre, le cinéma, l’art contemporain, les livres, et avec vous, bien sûr, qui trouvez quelque intérêt à nous suivre.