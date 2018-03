My Digital School : un nouveau fleuron du digital pour Annecy !

L’ouverture à la rentrée 2018 de My Digital School après les réussites d’Angers, Paris et Rennes confirme la dynamique grandissante de la cité.Évidemment tournée vers la nature, le tourisme, le sport, l’Histoire, Annecy développe aussi des secteurs innovants tels que l’image animée, les jeux vidéo, les technologies vertes (avec la CleanTech Week à venir au mois de juin).Entre passé et futur, la formation constitue le chaînon indispensable. My Digital School trouve donc naturellement sa place aux côtés de l’ IAE , des Gobelins et d’autres structures.