Move-On vous souhaite une bonne année 2018 !

Pour la 4° année, Move-On vous informe, vous fait partager ses découvertes, ses critiques, les annonces en matière de culture, de sport, d’événementiel. Expositions, films, livres, théâtre, cinéma, sports divers, concerts, festivals, cirque, danse, gastronomie créent la toile que nous tissons avec vous.



Vous aurez remarqué que nous apportons le plus souvent possible un regard personnel, critique qui anime nos articles. En 2018 Move-On compte poursuivre avec vous cette relation privilégiée et l’enrichir de découvertes, de surprises dans les domaines que vous connaissez déjà mais aussi dans de nouvelles directions.



Nous avons mis à profit ces dernières années pour établir nos racines et comptons résolument nous mettre en accord avec la dynamique de notre territoire afin de rayonner désormais au-delà.



Nous vous avons fait côtoyer de grands noms, découvrir des gens. Plus nous avançons, plus grandit notre curiosité et le désir de vous la faire partager.



Que 2018 vous soit une année propice et que Move-On puisse y contribuer !