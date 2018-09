Le projet Perséa, des logements pour favoriser la mixité sociale à Ville-la-Grand

Monsieur Mickael Borie est directeur de région d’Edelis, filiale de GCC, qui réalise les 39 logements. Edelis est très implantée dans la région depuis l’agence d’Annecy à partir de laquelle elle rayonne dans le Pays de Gex, le Genevois, Annemasse, le Chablais et la Savoie où elle commence à être présente. 16 programmes développant 800 logements sont actuellement en cours de réalisation.



Monsieur David Agostini est Directeur d’agence de CDC Habitat qui représente la Caisse des Dépôts et Consignations et participe à ce titre à l’aménagement du territoire avec les élus et les OPCI (organismes de placement collectif en immobilier) avec l’objectif de proposer une offre diversifiée de logements.



Il souligne que ce travail collaboratif avec les élus locaux et plus particulièrement Madame la Maire de Ville-La-Grand va lui permettre de participer avec toutes ses équipes à la gestion du patrimoine local afin de proposer à tous les habitants une offre de logement.