Le Buffet Gourmand, un pont entre les saveurs asiatiques et européennes

Depuis son ouverture en mai 2019, Le Buffet Gourmand a su attirer et fidéliser à midi une clientèle qui travaille dans les entreprises environnantes et à laquelle se joignent des familles en soirée et le weekend.

En fin de semaine, Le Buffet Gourmand propose des animations et des concerts pouvant accueillir jusqu’à 150 personnes de manière très confortable.



Cette formule de buffet est conviviale au point qu’elle attire Route des Creuses une partie de la clientèle qui fréquentait auparavant l’ancien restaurant de M. Le Tam, avenue de Genève à Annecy.



Il nous semble important de signaler que l’on place souvent sous la même étiquette « cuisine chinoise » tout ce qui vient d’Asie. Le Buffet Gourmand s’inspire de la gastronomie vietnamienne ; comme le prouve la « soupe pho » qui y est servie !