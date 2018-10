L’esprit du LOFT à Annecy, c'est le Temps des Cerises en toutes saisons !

Biker, globe trotter, vintage, femme, homme, branché ?Vous cherchez un look ? Vous en avez déjà un ? Vous surfez tendances ?Alors le LOFT s’impose !Jouez des marques, amusez-vous à les assembler, Valérie est là pour vous conseiller dans l’esprit LOFT, ouvert sur les voyages, le rock, le look biker, aventure et baroudeur, moderne et féminin à la fois, à prix plus que raisonnables.Un cocktail de marques ! Des arrivages fréquents.oupour la France, l’Italie des jeans, laportugaise, lesdes USA, les cuirs… de quoi casser les codes pour composer le vôtre.Et puis plus de 80 références de jeans, du 34 au 46 parce que Valérie est une jeanerexpérimentée qui sait vous écouter, vous deviner et vous conseiller.