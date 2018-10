Kheyron au High Five Festival = 1 heure de rires partagés

Comme l’auréole d’un saint ! On peut avoir l’impression que tu te moques du public, mais ce n’est pas ça du tout.

Non, jamais. Je parle du public avec le public et je me moque de situations que je crée, d’attitudes. Tu ne me verras jamais faire une vanne physique.



Ce n’est pas un rire contre, mais un rire partagé.

Je ne me moquerai jamais d’un truc physique mais de la relation d’un mec avec sa femme, qu’il soit un peu soumis, ou au contraire que c’est un beauf, ou qu’il se la raconte et qu’il est un peu prétentieux. Je vais chercher des sentiments, des adjectifs, des postures, des attitudes. Après, s’il y a une tenue vestimentaire qui est vraiment marrante, je vais y aller, évidemment. Ou une coupe de cheveux originale, mais c’est pas mon fond de commerce. Je ne me moque jamais du public.



Les thèmes sont charmants, la merde, la pédophilie…on a échappé aux règles ce soir. Est-ce qu’il reste d’autres horizons poétiques à découvrir ?

J’ai parlé de mon expérience d’éducateur.



Qui a dû être une expérience pour trouver une autre voie professionnelle.

Non, j’étais déjà humoriste et on est venu me chercher, me proposer un job particulier avec des élèves décrocheurs. J’ai sacrifié un peu de mon temps d’humour pour ce projet qui a abouti au bout de quatre ans et a été repris dans plein d’écoles en France. J’ai accompli ma mission et je suis retourné à l’humour. Comme thèmes il y a aussi le Buffalo Grill, l’âge, le célibat..