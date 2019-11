JEUCONCOURS / 2 Entrées pour POPECK à gagner @Salle Pierre Lamy Annecy le jeudi 21 novembre !

Un gagnant aura la chance de remporter 2 entrées pour POPECK le jeudi 21 novembre à Salle Pierre Lamy à Annecy.



Jeu concours ouvert jusqu'au 20 Novembre 2019.

Valeur du lot : 66€



« J'irai jusqu'au bout !!! » Le tout dernier spectacle de Popeck ! POPECK, personnage populaire non populiste est devenu incontournable. Définitivement ronchon, il a promené sa silhouette à la Chaplin pendant plus de trois décennies. Il est sans aucun doute l'un des tout derniers grands du rire et les années n'ont en rien entamé son envie de pester et de râler pour nous. « Que Dieu soit loué mais à des prix raisonnables » se plait à dire ce poète qui aime rire mais n'aime pas qu'on se moque. Dans « J'irai jusqu'au bout !!! » l'artiste reprend ses plus grands succès : « La Gare du Nord », « Moïse, le poisson rouge », « Maxim's », « Les caleçons molletonnés », « Le Golf », « Le Bois de Boulogne », « L'Eternel » Ce spectacle est l'occasion de retrouver le meilleur du meilleur du meilleur et de rire aux éclats pendant une heure et demie.