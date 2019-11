JEUCONCOURS / 2 Entrées pour OCÉANIA à gagner @l'Arcadium Annecy le 14-15 Décembre !

Un gagnant aura la chance de remporter 2 entrées pour OCÉANIA le Samedi 14 et Dimanche 15 Décembre à L'Arcadium à Annecy.



Jeu concours ouvert jusqu'au Jeudi 12 Décembre 2019.

Valeur du lot : 32€



OCEANIA - LA LEGENDE TAHITIENNE

Ce merveilleux show haut en couleur est un voyage intemporel à travers le folklore tahitien et ses légendes. De fabuleux tableaux vous transportent sur des plages de rêves, des îles paradisiaques, sur et sous l'océan et même aux pieds des volcans.

18 artistes, danseurs, chanteurs, comédiens, acrobate équilibriste, duo et performeur aériens, artiste du feu, donnent vie à de merveilleuses chansons originales et inédites, vêtus de somptueux costumes fabriqués dans le pure tradition polynésienne. 1h10 d'un spectacle qui laissera dans vos cœurs de la joie, de la bonne humeur et offrirons à vos yeux ce qu'ils n'ont encore jamais vu.