JEUCONCOURS / 2 Entrées pour NICOLETTA à gagner @Théâtre du Casino Aix-les-Bains le 21 Décembre !

Un gagnant aura la chance de remporter 2 entrées pour NICOLETTA le 21 Décembre 2019 au Théâtre du Casino Aix-les-Bains



Jeu concours ouvert jusqu'au 19 Décembre 2019.

Valeur du lot : 66€



Dans le cadre de sa nouvelle « Tournée 2019 & Choeur Gospel », le meilleur de NICOLETTA, le meilleur de ses grandes Chansons et de ses interprétations les plus profondes, le meilleur du Gospel et du Negro Spiritual.

L’immense RAY CHARLES, qui a repris avec le talent qu’on lui connaît l’un de ses grands succès « Il est mort le soleil », disait d’elle : « Elle est la seule blanche qui a une voix de noire ! »

Mieux que personne, NICOLETTA entraîne son public au cœur d’un univers musical très personnel où se marient subtilement ses plus belles chansons: Il est mort le soleil, Mamy blue, Un Homme, Liberté mon Amour... au rythme et à l’âme du vrai Gospel et du Negro Spiritual. Pour la plus grande joie de son public NICOLETTA revisite avec bonheur le répertoire de BREL ou de PIAF, interprète les chants d’espoir écrits par son ami William SHELLER ou encore l’immense Summertime... Elle offre un final somptueux et puissant avec l’Ave Maria de Gounod!



Un voyage musical envoutant pour cette grande voix de la chanson française, qui a su imposer un style, son style en cinquante années de scène. Une tournée de concerts magiques pour tous, dont les chants sont en résonance totale avec les acoustiques des anciens théâtres.