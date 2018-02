JEU CONCOURS : 40 places à gagner pour le spectacle du Cirque Medrano !

PROGRAMMATION



- Oleg face aux tigres de Sibérie

- Kevin Flores, le jongleur le plus rapide du monde

- Leone Alberto et la magie des bulles

- Entre pitrerie et poésie : le clown Alaya

- La grande caravane des animaux exotiques

- La célèbre force capillaire, le duo Zontly

- Aux mâts cubains, Alvaro Rodriguez

- Stella au tissu aérien

- Le duo Acro-Balance au porté acrobatique

- La fabuleuse transformiste Darina

- Les chiens de Kevin Huesca

- Miguel et Jessica au roller skating