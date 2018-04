Interview de Juliette Armatet - Festival Musilac 2017

Mes débuts ? Dès mon enfance. Mes parents sont musiciens. Il y avait un piano à la maison et on a tous toujours joué, mes parents, mes frères, mes cousins…j’ai grandi dans la musique et je me suis mise à composer et à écrire il y a deux, trois ans grâce à des rencontres avec un label de musique. J’avais déjà des chansons en réserve, ce qui m’a permis de les faire écouter, de les retravailler. Au fond, j’ai toujours composé, même avant, lorsque j’ai exercé un autre métier. J’ai fait des documentaires. La musique m’accompagne depuis très longtemps.



Le morceau que tu as réalisé avec Julien Doré a permis de te mettre un peu plus en lumière ?

Non, pas particulièrement. Lorsque Julien m’a proposé de chanter sur son disque, j’avais déjà sorti mon Ep. J’avais fait pas mal de premières parties de Julien Doré, c’est grâce à lui que j’ai fait mon premier Olympia. Nous sommes devenus amis et les choses se sont faites naturellement.



Si le temps d’une journée tu pouvais être quelqu’un d’autre ?

Prince. Pas besoin d’expliquer pourquoi. Il suffit d’écouter sa musique !