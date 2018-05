International Cleantech Week, 19/24 juin 2018 Annecy

Denis Horeau a été compétiteur puis directeur de course du Vendée Globe Challenge.Dans la Savoie des montagnes, il nous convie à une course totalement novatrice. Il y est à la fois compétiteur, maître d’équipage, phare, chef cuistot et nous lance à coup sûr dans un voyage à travers le temps, la culture, la technologie, notre relation à la nature et à nous –mêmes d’où nous ne reviendrons à notre point de départ qu' enrichis et transformés. Un voyage durable avec de très nombreuses escales et toute l’assistance possible.Date de départ : 19 juin2018Voilure : plus de 7000 m2 de stands sur les lieux du MIFA (Marché International du Film d’Animation)Arrivée provisoire : 24 juin 2018 …mais il n’est pas impossible que le voyage dure bien plus longtemps avec de plus en plus de matelots et de passagers.Vive l’aventure !