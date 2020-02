Festival BD d'Angoulême 2020: Christophe BLAIN reprend BleuBerry de MOEBIUS

Si Blueberry a connu ses premières aventures, en 1963, dans la Revue Pilote, sous des traits proches de ceux de Jean-Paul Belmondo, il a changé, au fil des dessins de Jean Giraud, pour ne plus ressembler qu’à lui-même. Publié dans diverses revues et aussi en albums, Blueberry a fait la joie de deux générations au moins : qui, en effet, ne connaît son visage ou sa silhouette ?



En 2019, Christophe Blain et Joann Sfar replongent le fameux lieutenant Blueberry dans une aventure en 2 tomes et en 2 versions (couleur et noir et blanc) : « Amertume Apache » pour le plus grand plaisir d’une troisième génération de lecteurs.