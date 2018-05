Exposition Jean-Xavier Renaud et Franz Schimpl

A ceci s’ajoutent les couleurs qui frappent énormément. Elles en rajoutent en énergie.

C’est quelque chose que j’analyse moins mais d’hyper viscéral .C’est une viscéral. La relation à la couleur est directe. C’est un terrain de jeu qui s’ouvre à moi. La pluie, le béton, le gris, le verdâtre, la boue, la nature, l’architecture, tout se mélange…



Vous ressentez les couleurs ?

J’ai une affection, une sorte de besoin, de gourmandise qui consiste à retranscrire ce que je perçois dans le réel. Je déteste les temps ensoleillés qui écrasent tout. Je n’y ai plus de place.



Quand on regarde attentivement « Dévotion », on se demande si vous avez un psy.

Je n’en ai plus ; c’est lui qui est malade maintenant (rires).



Plus on regarde, plus on voit de connexions, de liens…au-delà de ce que certains pourraient prendre pour de la provocation, c’est surtout joyeux.

A partir de l’observation du réel, de situations, je file directement dans une sorte de fiction, de docu-fiction plutôt joyeuse. Une sorte de médicament pour moi, pourquoi pas ? La création de ces images me permet de me remettre en permanence en accord avec le réel. Sinon il est insupportable.



Et avec « La carrière franco-italienne », vous n’allez pas être poursuivi pour plagiat des Nymphéas ? (rires)

Ma référence est plutôt du côté des peintures à la chaîne chinoises pour les touristes. Je me suis amusé à jouer avec cette frontière.

[Nous nous dirigeons vers une toile de très grand format.]



Sur cette toile, l’énergie est quasi électrique. Avec un véritable foisonnement qui fait penser à une jungle.

C’est effectivement une boule d’énergie pure qui s’appelle « Route de vaches 4 », le plus grand format d’une série que j’ai réalisée. J’habite à Hauteville, dans l’Ain, sur le plateau jurassien, au beau milieu de la nature. J’interroge l’idée de nature et de culture. Le paysage est façonné par les vaches ce qui fait qu’y vivent certaines espèces et pas d’autres qui sont mangées. Les vaches font des passages dans les taillis, dans les buissons, elles façonnent l’environnement. Et on pourrait penser, d’après cette représentation que j’en fais, que c’est l’Amazonie, la jungle…