Cookies, love and fun !

_Pierre. J’ai très vite été attiré par l’entreprenariat, qui correspond d’ailleurs aux études que j’ai suivies. Plusieurs tentatives de création d’entreprise n’ont pas abouti. Un soir, nous regardions un film, mon frère Hugo et moi. C’était "The boss". L’histoire d’une femme riche, à la tête d’un empire, qui perd tout, fait de la prison et se relance en fabriquant des gâteaux au chocolat comme ceux que nous adorons. Le déclic est venu de là.Nous nous sommes appropriés un produit américain et en avons fait quelque chose de bien français._ Hugo. Pendant les six premiers mois nous fabriquions et emballions nous-mêmes. Nous avons trouvé des revendeurs, mais nous nous sommes rendus compte qu’en procédant de cette manière il était difficile de garder les qualités du produit, sa fraîcheur qui assure un côté croustillant. Nous avons donc réfléchi à une méthode permettant de conserver cette fraîcheur, c’est pourquoi nous allons nous adresser à un fabriquant capable de produire le meilleur cookie pour nos consommateurs.Le temps dégagé nous permettra de développer notre marque, de nous étendre au-delà du bassin annécien à toute la région et si possible à l’échelle nationale.