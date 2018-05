Darnell's est une société annécienne fondée par 3 frères amoureux du cookie !



Ces 3 frères aiment le cookie et veulent lui donner le rang de star qu’il mérite en France. Ils veulent un cookie fait avec des ingrédients bons et justes nécessaires, fondant, moelleux, fun, 100% beurre et avec des grosses pépites en vrai chocolat, loin des cookies industriels aux ingrédients douteux.



The Best of Biscuit !



Leur but est de proposer le meilleur : « The best of biscuit » et de fabriquer les cookies qu'ils aimeraient consommer et que nous ne trouvons pas dans le commerce. Leur but est de mettre le vrai cookie au centre de ce marché et de partager l’émotion et le goût que dégage un cookie comme ils le conçoivent. Le pouvoir d’un cookie est immense, il leur donne la force d’avancer, de se surpasser pour nous promettre de nous faire manger un cookie extraordinaire, irrésistible et unique.