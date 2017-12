Atelier foie gras !

Les foies de canard deviennent « pâte à modeler » pendant qu’on les prépare. Tout s’exécute simplement, sans chichi et Christine ne parle pas du foie qu’elle travaille, mais de « mon » foie, appropriation chère à tous les chefs.



« Et parfois je fais au pif » lance-t-elle. Justement, le fin du fin est de « faire au pif », d’acquérir l’expérience, le vécu que ne donne pas une recette de cuisine prise dans un livre.

Convivialité et transmission, maîtres mots de cet atelier de Christine Rassat que les habitué(e)s ont plaisir à faire découvrir et par lequel sont passés des passionnés qui ont ensuite ouvert leurs propres ateliers.



Précision importante, atelier suivi de dégustation se terminent sur un conseil pour garder la ligne !



Une annécienne convaincue nous livre son témoignage.



Vous participez à l’atelier de cuisine de Christine Rassat pour la 2°, 3° fois ?

Pour la 4° fois.



C’est que vous avez plaisir à y revenir.

J’apprécie le côté convivial, le fait de se retrouver entre passionné(e)s de la cuisine. J’apprécie la personne, Christine, qui sait attiser les papilles. Vous savez qu’elle joue du piano et elle est très douée aux casseroles aussi. C’est vrai, le côté convivial est très important. Elle donne beaucoup d’idées.